В России запустят систему блокировки продажи просроченных продуктов

В России с 1 февраля запустят систему, исключающую продажу просроченных продуктов

Правительство России с 1 февраля запустит систему, исключающую техническую возможность продажи просроченной продукции, а также табачной продукции, незаконно введенной в оборот. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу кабмина.

Из заявления следует, что основная задача эксперимента — наладить механизм обмена сведениями о цифровой маркировке продукции между торговыми точками.

В правительстве подчеркнули, что при успешной работе системы в скором времени покупка просроченной или незаконно продаваемой продукции будет блокироваться кассовыми аппаратами.

Ранее «Известия» сообщали, что первым схему автоматической проверки срока годности запустит сеть «Магнит». Аналогичные функции разрабатываются и другими участниками рынка. В перспективе планируется распространить такой опыт на весь продуктовый ритейл.