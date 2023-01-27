Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:02, 27 января 2023Россия

В России запустят систему блокировки продажи просроченных продуктов

В России с 1 февраля запустят систему, исключающую продажу просроченных продуктов

Фото: Kenny Eliason / Unsplash

Правительство России с 1 февраля запустит систему, исключающую техническую возможность продажи просроченной продукции, а также табачной продукции, незаконно введенной в оборот. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу кабмина.

Из заявления следует, что основная задача эксперимента — наладить механизм обмена сведениями о цифровой маркировке продукции между торговыми точками.

В правительстве подчеркнули, что при успешной работе системы в скором времени покупка просроченной или незаконно продаваемой продукции будет блокироваться кассовыми аппаратами.

Ранее «Известия» сообщали, что первым схему автоматической проверки срока годности запустит сеть «Магнит». Аналогичные функции разрабатываются и другими участниками рынка. В перспективе планируется распространить такой опыт на весь продуктовый ритейл.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Япония расширила санкции против России
Названы топ-3 интересных фактов о станции московского метро над Москвой-рекой
В Госдуме предложили расширить льготу по земельному налогу
Байден трижды перепутал имя конгрессмена в ходе выступления
Россиянам назвали способ перестать переедать
Политолог объяснил решение Meta разблокировать аккаунты Трампа
Подростки отсудили отобранные у них отцом 2,5 тысячи долларов
Определена средняя стоимость аренды квартир в разных округах Москвы
IKEA нашла замену древесине из России
Патриарх Кирилл призвал дать моральную оценку суррогатному материнству
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.