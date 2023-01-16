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04:37, 16 января 2023Экономика

В российских магазинах проведут эксперимент по борьбе с просроченными продуктами

«Известия»: ритейл РФ запускает эксперимент по блокировке на кассе просроченных продуктов

Фото: Maksim Konstantinov/ Globallookpress.com

В российских магазинах проведут эксперимент по борьбе с просроченными продуктами, ритейл запустил новую технологию, которая будет блокировать такие товары на кассе, покупатель не сможет их приобрести. Об этом сообщают «Известия».

Речь идет о системе цифровой маркировки для молочной продукции. Первым схему автоматической проверки срока годности запустит сеть «Магнит».

Правительство готовит нормативные акты, которые позволят проводить подобный эксперимент. Аналогичные функции разрабатываются и другими участниками рынка. В перспективе планируется распространить такой опыт на весь продуктовый ритейл.

Нововведение дополнит действующую систему по контролю срока годности товаров. Цифровая маркировка для молочной продукции появилась с 2021 года, а с 1 сентября 2022 года все участники товарооборота должны передавать сведения в систему, а кассиры — сканировать коды маркировки.

В настоящее время под маркировку помимо молочной продукции попадают упакованная вода, лекарства, табачные изделия, шубы, духи, шины и фотоаппараты.

Ранее в России захотели ввести запрет на продажу энергетиков гражданам, не достигшим 18 лет. О такой инициативе стало известно из протокола заседания Совета при правительстве по вопросам попечительства в социальной сфере.

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Марина Совина
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