В российских магазинах проведут эксперимент по борьбе с просроченными продуктами

«Известия»: ритейл РФ запускает эксперимент по блокировке на кассе просроченных продуктов

В российских магазинах проведут эксперимент по борьбе с просроченными продуктами, ритейл запустил новую технологию, которая будет блокировать такие товары на кассе, покупатель не сможет их приобрести. Об этом сообщают «Известия».

Речь идет о системе цифровой маркировки для молочной продукции. Первым схему автоматической проверки срока годности запустит сеть «Магнит».

Правительство готовит нормативные акты, которые позволят проводить подобный эксперимент. Аналогичные функции разрабатываются и другими участниками рынка. В перспективе планируется распространить такой опыт на весь продуктовый ритейл.

Нововведение дополнит действующую систему по контролю срока годности товаров. Цифровая маркировка для молочной продукции появилась с 2021 года, а с 1 сентября 2022 года все участники товарооборота должны передавать сведения в систему, а кассиры — сканировать коды маркировки.

В настоящее время под маркировку помимо молочной продукции попадают упакованная вода, лекарства, табачные изделия, шубы, духи, шины и фотоаппараты.

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