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11:59, 24 января 2024Россия

В России водитель высадил ребенка с ДЦП посреди трассы в километре от остановки

В Краснодаре водитель маршрутки высадил ребенка с ДЦП посреди автотрассы

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

В Краснодаре водитель маршрутки высадил школьника с детским церебральным параличом (ДЦП) посреди трассы. Об этом сообщает Telegram-канал «Краснодар Телетайп».

Восьмиклассник сел не в ту маршрутку и сказал об этом водителю. Мужчина остановил автобус и высадил его прямо на дорогу в километре от школы.

Мальчик не мог самостоятельно дойти до тротуара, ему помогла выгуливавшая собак горожанка. В транспортной компании никак не прокомментировали инцидент.

Ранее похожий случай произошел в Нижегородской области, где водитель трамвая высадил девятилетнего мальчика из-за заблокированной транспортной карты. Находившиеся в салоне пассажиры предложили оплатить проезд мальчика, однако водитель запретил им вмешиваться.

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      Алан Босиков
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