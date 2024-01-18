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10:41, 18 января 2024Россия

Водитель трамвая выставил 9-летнего россиянина на мороз из-за блокировки карты

Нижегородский водитель трамвая выставил девятилетнего мальчика на мороз

Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

В Нижнем Новгороде водитель трамвая выставил девятилетнего мальчика на мороз из-за блокировки его транспортной карты. Об этом сообщил Telegram-канал Ni Mash.

По сведениям издания, все произошло накануне на Заречном бульваре. Российский школьник не успел проехать и одной остановки, как вагоновожатый подозвал к себе и стал требовать оплату. Транспортная карта ребенка не сработала.

Юному пассажиру захотели помочь две пенсионерки: они предложили заплатить своими картами, однако водитель запретил им вмешиваться в ситуацию и высадил ребенка. Последнему в сумерках пришлось добираться пешком до дома.

Нижегородский Минтранс уже организовал проверку.

Ранее сообщалось, что в Красноярске таксист высадил мальчика и оставил его на морозе.

Мать несовершеннолетнего отметила, что связалась с таксистом и была готова внести оплату за ребенка. Но водитель, по ее словам, отказался.

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      Анна Щербакова
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