В России таксист выставил ребенка на мороз на полпути к школе

В Красноярске таксист высадил мальчика на мороз на полпути в школу

В Красноярске таксист высадил мальчика и оставил его на морозе. Об этом рассказала сетевому изданию NGS24.RU мать пятиклассника.

По словам россиянки, отправившей сына в школу на такси, водитель высадил ребенка на полпути в школу. Причиной этому стало отсутствие у мальчика наличных денег, пояснила она. Женщина связалась с таксистом и предложила ему безналичный способ оплаты. «Карты нет, и в приложении указан наличный расчет, значит, плати», — привела горожанка ответ водителя, который оставил школьника на дороге.

Другую машину пятикласснику пришлось ждать на улице. По данным сервиса world-weather.ru, утром в Красноярске было до минус 38 градусов.

Ранее похожий случай произошел в Саратове, где 11-летнюю девочку высадили из общественного транспорта в метель после того, как она трижды оплатила проезд. Позже выяснилось, что платежи не проходили из-за неисправного терминала.