Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:30, 19 декабря 2023Россия

В России таксист выставил ребенка на мороз на полпути к школе

В Красноярске таксист высадил мальчика на мороз на полпути в школу

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

В Красноярске таксист высадил мальчика и оставил его на морозе. Об этом рассказала сетевому изданию NGS24.RU мать пятиклассника.

По словам россиянки, отправившей сына в школу на такси, водитель высадил ребенка на полпути в школу. Причиной этому стало отсутствие у мальчика наличных денег, пояснила она. Женщина связалась с таксистом и предложила ему безналичный способ оплаты. «Карты нет, и в приложении указан наличный расчет, значит, плати», — привела горожанка ответ водителя, который оставил школьника на дороге.

Другую машину пятикласснику пришлось ждать на улице. По данным сервиса world-weather.ru, утром в Красноярске было до минус 38 градусов.

Ранее похожий случай произошел в Саратове, где 11-летнюю девочку высадили из общественного транспорта в метель после того, как она трижды оплатила проезд. Позже выяснилось, что платежи не проходили из-за неисправного терминала.

Что думаешь? Оцени!
      Алан Босиков
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Путин словом «переиграли» оценил действия Запада на Украине в 2014 году

      На калужском заводе начали собирать машины из китайских комплектующих

      Эрдоган предупредил Украину и Молдавию о затягивании переговоров с ЕС

      Федосееву-Шукшину лишили квартиры в Финляндии

      Арестович предрек катастрофу на Украине

      Назван эффективный способ спасения от аномальной жары

      В Киеве признали отчаяние украинцев после провала ВСУ на фронте

      Вяльбе оценила согласие российской лыжницы выступать под нейтральным флагом

      Россиян предупредили о главной опасности новогоднего застолья

      Москвичам пообещали «противную» погоду

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости