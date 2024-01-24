В России захотели открыть академию шаманизма

В Туве в 2024 году планируют открыть международную академию шаманизма

В Туве в 2024 году планируют открыть международную академию шаманизма. Об этом рассказала ТАСС представитель управления Верховного шамана России Саяна Пухальская.

Она отметила, что в учебном заведении намерены обучать теории и практике шаманских знаний, а также проводить мастер-классы для туристов. Есть интерес к изучению шаманских практик не только со стороны россиян, но и иностранцев, разъяснила Пухальская.

По сведениям собеседника агентства, открыть набор первых обучающихся в академию готовы уже этим летом.

Ранее сообщалось, что священник помог российской библиотеке погрузиться в Смутное время. В администрации Надыма поблагодарили настоятеля прихода храма Рождества Христова поселка Пангоды Евгения Шестакова.

Выставка в библиотеке была приурочена ко Дню народного единства. Памятный день учредили в честь событий 1612 года — тогда народное ополчение под предводительством Дмитрия Пожарского и Кузьмы Минина освободило Москву от польских интервентов.