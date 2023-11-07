Священник помог российской библиотеке погрузиться в Смутное время

Школьники в библиотеке Надыма примерили костюмы героев Смутного времени

Школьники в библиотеке Надыма Ямало-Ненецкого автономного округа примерили костюмы героев Смутного времени и погрузились в этот исторический период. Об этом сообщает администрация города в своем Telegram-канале.

В администрации Надыма сообщили, что погрузиться в Смутное время детям помог священник — настоятель Прихода храма Рождества Христова поселка Пангоды Евгений Шестаков.

«Ребятам понравились уникальные экспонаты, а полученные знания наверняка пригодятся на уроках истории. К тому же, многие смогли не только рассмотреть оружие и доспехи, но и примерить их», — сообщили чиновники.

Выставка в библиотеке была приурочена ко Дню народного единства, отмечавшемуся в России 4 ноября. Памятный день учредили в честь событий 1612 года — тогда народное ополчение под предводительством Дмитрия Пожарского и Кузьмы Минина освободило Москву от польских интервентов. Вскоре после того, как поляки были изгнаны из Кремля, в стране завершилось Смутное время, а на российский престол взошел Михаил Федорович Романов.