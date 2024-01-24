В России захотели учредить премию Егора Летова для патриотических артистов

Зампред комитета ГД Милонов предложил учредить премию Егора Летова

Государственную премию имени известного российского музыканта Егора Летова для патриотических артистов предложил учредить в России зампред комитета Госдумы по защите семьи Виталий Милонов. С соответствующим предложением он обратился к министру культуры Ольге Любимовой, сообщает РИА Новости.

Милонов попросил рассмотреть возможность учреждения такой премии или конкурса для молодых рок-музыкантов и авторов патриотических популярных песен. По его мнению, именно с Летовым у жителей страны ассоциируется идея патриотизма и любви к России.

«Во время его жизни и творчества Егор Летов не был принимаем среди "либеральных коллег" по цеху за свою нескрываемую патриотическую позицию», — пояснил политик.

Милонов считает, что сейчас россияне переживают «период ренессанса отечественной массовой культуры, освобождающейся от наносной грязи Запада». На этом фоне учреждение подобной премии станет шагом для развития и сохранения в стране патриотического наследия.

Ранее Виталий Милонов выступил с предложением наказывать россиян за развод штрафом в 100 тысяч рублей или отправлять их в зону специальной военной операции (СВО).