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10:41, 24 января 2024Культура

В России захотели учредить премию Егора Летова для патриотических артистов

Зампред комитета ГД Милонов предложил учредить премию Егора Летова
Егор Летов

Егор Летов. Фото: Serge Fedoseev / Globallookpress.com

Государственную премию имени известного российского музыканта Егора Летова для патриотических артистов предложил учредить в России зампред комитета Госдумы по защите семьи Виталий Милонов. С соответствующим предложением он обратился к министру культуры Ольге Любимовой, сообщает РИА Новости.

Милонов попросил рассмотреть возможность учреждения такой премии или конкурса для молодых рок-музыкантов и авторов патриотических популярных песен. По его мнению, именно с Летовым у жителей страны ассоциируется идея патриотизма и любви к России.

«Во время его жизни и творчества Егор Летов не был принимаем среди "либеральных коллег" по цеху за свою нескрываемую патриотическую позицию», — пояснил политик.

Милонов считает, что сейчас россияне переживают «период ренессанса отечественной массовой культуры, освобождающейся от наносной грязи Запада». На этом фоне учреждение подобной премии станет шагом для развития и сохранения в стране патриотического наследия.

Ранее Виталий Милонов выступил с предложением наказывать россиян за развод штрафом в 100 тысяч рублей или отправлять их в зону специальной военной операции (СВО).

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      Анастасия Алимпиева
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