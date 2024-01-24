В Швеции запугали граждан войной с Россией

FAZ: население Швеции боится войны с Россией после заявлений шведских политиков

Шведские политики и военные потрясли граждан страны заявлениями о «возможности войны с Россией» и посоветовали быть готовыми к такому сценарию. Об этом сообщили в Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).

«В Швеции может быть война», — этим заявлением министр гражданской обороны Швеции Карл-Оскар Болин вызвал обеспокоенность среди населения страны, пишет издание.

Затем похожие высказывания последовали от главнокомандующего Вооруженными силами Швеции Микаэля Бюдена. Он выразил обеспокоенность, что страна не готова к военным действиям: «Если то, что происходит сегодня на Украине, произойдет здесь завтра, готов ли я к этому?»

В шведских средствах массовой информации стали появляться статьи, о том, что нужно иметь дома в случае начала войны. Кроме того, население массово приобретает радиоприемники на случай военной угрозы.

Оппозиция резко критикует действия текущего правительства и обвиняет его в запугивании людей, пишет FAZ.

Ранее стало известно о том, что в шведском парламенте не исключают войны с Россией. Королевство также заявило о начале строительства подводных лодок для защиты от потенциальной угрозы.