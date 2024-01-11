В Швеции не исключили войны с Россией

В парламенте Швеции не исключили войны с Россией в будущем

Депутат парламента Швеции Маркус Вихель от ультраправой партии «Шведские демократы» не исключил возможности прямого участия Стокгольма в конфликте с Москвой. О возможности вовлечения страны в войну с Россией говорится в обращении Вихеля к главе МИД Швеции Тобиасу Билльстрему. «Лента.ру» ознакомилась с текстом соответствующего парламентского запроса депутата.

Запрос Вихеля посвящен вопросу ужесточения экспортного контроля для соблюдения введенных против Москвы санкций. Говоря о необходимости ограничения доступа России к западным технологиям, парламентарий поднимает вопрос о гипотетическом участии Стокгольма в конфликте с Москвой.

«Если случится худшее и разразится война, частью которой станет Швеция, бесспорно, как никогда важно, чтобы мировые демократии оставались вместе. Однако даже до возникновения такого сценария правительство должно сделать все возможное для обеспечения того, чтобы добрые силы мира работали сообща, чтобы предотвратить будущую войну и затруднить ее проведение враждебными субъектами», — говорится в тексте обращения Вихеля.

Ранее немецкий журналист Юлиан Репке писал, что Украине не победить Россию в ракетной войне. Таким образом журналист отреагировал на слова главы немецкого МИД Анналены Бербок, которая заявила, что Украине нужно поставлять как можно больше систем ПВО.

По мнению Репке, западные ракеты в украинских арсеналах закончатся быстрее, чем у российской стороны. Как считает журналист, у проблемы есть два решения: сбивать российские бомбардировщики в воздухе или уничтожать на земле. В противном случае Киеву, по его мнению, ракетную войну не выиграть.