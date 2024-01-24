Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
07:51, 24 января 2024Мир

В США раскрыли цель участия Никки Хейли в праймериз

Политик Рамасвами раскритиковал участие Никки Хейли в республиканских праймериз

Фото: Faith Ninivaggi / Reuters

Американский политик Вивек Рамасвами, недавно вышедший из президентской гонки, на своей странице в соцести X выступил с критикой в адрес кандидата в президенты США от Республиканской партии Никки Хейли.

Он предположил, что целью ее кампании является срыв выдвижения бывшего американского лидера Дональда Трампа. Как утверждает Рамасвами, поскольку Хейли не удастся победить Трампа через «парадную дверь», ее «кукловоды-доноры» специально поддерживают ее достаточно долго, чтобы исключить ее соперника из избирательного бюллетеня.

По его словам, тот факт, что Хейли продолжает участвовать в праймериз, «обнажает уродливую изнанку предвыборной гонки».

Ранее Хейли поздравила Трампа с победой на первых праймериз, прошедших в штате Нью-Гэмпшир. Она назвала его победу заслуженной.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Комментарии отключены
      Последние новости

      «Ваша совесть многое стерпит». Лавров колко ответил Западу на обвинения России из-за СВО

      В США раскрыли цель участия Никки Хейли в праймериз

      Россияне назвали минусы съемного жилья

      Продажи одного вида российской техники заметно выросли

      Четыре человека пострадали при взрыве газа в российском регионе

      В Николаеве заметили идущие в сторону Херсона большие колонны техники ВСУ

      Минобороны заявило об перехвате четырех беспилотников над Орловской областью

      Суд вынес вердикт по делу о передаче бренда «Балтики» структуре Carlsberg

      Дочь Джуда Лоу показала фото с секс-игрушкой

      В Черном море нашли и обезвредили мину ВСУ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше