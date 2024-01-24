В США раскрыли цель участия Никки Хейли в праймериз

Политик Рамасвами раскритиковал участие Никки Хейли в республиканских праймериз

Американский политик Вивек Рамасвами, недавно вышедший из президентской гонки, на своей странице в соцести X выступил с критикой в адрес кандидата в президенты США от Республиканской партии Никки Хейли.

Он предположил, что целью ее кампании является срыв выдвижения бывшего американского лидера Дональда Трампа. Как утверждает Рамасвами, поскольку Хейли не удастся победить Трампа через «парадную дверь», ее «кукловоды-доноры» специально поддерживают ее достаточно долго, чтобы исключить ее соперника из избирательного бюллетеня.

По его словам, тот факт, что Хейли продолжает участвовать в праймериз, «обнажает уродливую изнанку предвыборной гонки».

Ранее Хейли поздравила Трампа с победой на первых праймериз, прошедших в штате Нью-Гэмпшир. Она назвала его победу заслуженной.