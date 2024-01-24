В военной доктрине Белоруссии перечислили недружественные страны

В военной доктрине Белоруссии назвали США и Украину недружественными странами

В обновленной военной доктрине Белоруссии перечислены страны и организации, которые являются недружественными для республики. Об этом изданию БЕЛТА заявил заместитель начальника факультета Генерального штаба Военной академии Белоруссии полковник Андрей Богодель.

Так, в перечень недружественных стран попали страны НАТО, в том числе США и Польша, а также Украина. Богодель также заявил, что в Минске отделяют политиков во главе этих стран от их народа.

«В новой военной доктрине речь идет о том, какие вооруженные конфликты могут возникнуть. А перед этим мы структурируем военную опасность. Она разграничена следующим образом: военная опасность может быть на уровне рисков, вызовов и угроз», — уточнил генерал.

Ранее в Генштабе Вооруженных сил Белоруссии сообщили, что, согласно новой военной доктрине, Минск будет рассматривать нападение на союзников как агрессию против себя.