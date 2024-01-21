Белоруссия начнет расценивать нападение на союзников как агрессию против себя

Генштаб: Минск будет расценивать нападение на союзников как агрессию против себя

Белоруссия, согласно новой Военной доктрине, будет рассматривать нападение на союзников как агрессию против себя. Об этом заявил начальник информационно-аналитического управления Генштаба Вооруженных сил Белоруссии Артем Буторин, передает ТАСС.

«Отдельная глава появится в нашей Военной доктрине, где будут собраны воедино все те положения, которые на сегодняшний момент закреплены в международных договорах, которые мы ратифицировали с нашими союзниками, в том числе в рамках международных организаций», — сообщил он.

По словам Буторина, Минск в военной доктрине изложит отношение к тому, как он рассматривает союзничество со стратегическими партнерами. Помимо этого, там закрепят основы отношения Белоруссии к миротворческой деятельности под эгидой международных организаций по безопасности ООН и ОДКБ.

Ранее сообщалось, что президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании обсудит новый проект военной доктрины страны. Лукашенко в январе также предрек грандиознейшие события во всем мире, в результате которых «может вспыхнуть вся планета». По его словам, 2024 год будет очень сложным.