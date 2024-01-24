101-летняя женщина поделилась неожиданным секретом долголетия

В США 101-летняя долгожительница посоветовала «пить все спиртное, какое сможете»

Американская долгожительница, отпраздновавшая 101-й день рождения, поделилась неожиданным секретом своего долголетия и посоветовала один прием. Об этом сообщает First Coast News.

Валерия Райан родилась в американском штате Мичиган в 1923 году. Во время Второй мировой войны она служила в американском военно-морском флоте, потом вырастила семерых детей, а в 48 лет выучилась на медсестру. Сейчас женщина живет в доме престарелых во Флориде. В честь ее дня рождения в городке Сент-Огастин устроили парад, в котором участвовали более 200 человек.

Когда у Райан спросили, каким образом ей удалось дожить до такого возраста, она ответила: «Хотите знать мой секрет долгой жизни? Пейте все спиртное, какое только сможете».

Ранее жительница Великобритании, которая отпраздновала свой сотый день рождения, рассказала о секретах долгой жизни. Женщина всегда любила печь сладости и назвала шоколад и печенье секретами долголетия.