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11:37, 23 октября 2023Из жизни

100-летняя долгожительница назвала «вредный» секрет долголетия

100-летняя британка назвала шоколад, виски и крепкое сердце секретом долголетия

Фото: Unsplash

Жительница Великобритании, которая отпраздновала свой сотый юбилей, рассказала о секретах долгой жизни. Об этом пишет Daily Mirror.

100-летняя Эвелин Хикман из деревни Фегг Хайс отпраздновала день рождения в компании родных и друзей в городе Стоук-он-Трент. Она также получила открытку от короля Карла II. Хикман до сих пор живет в собственном доме и сама водила машину до 95 лет.

Хикман всегда любила печь сладости и назвала шоколад и печенье секретами долголетия. «Наверное, у меня крепкое сердце: потому что я ем много фастфуда и люблю выпить виски», — также рассказала британка журналистам. Она добавила, что никогда не пыталась бороться со своими вредными привычками.

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Во время войны Хикман работала в Министерстве обороны и проверяла амуницию для солдат, а после была резчиком ткани на ткацкой фабрике. В 1943 году она вышла замуж за Кена Хикмана, и в 1950 году у них родился сын Рон. Еще у Хикман есть внучка Шерон и правнук Сэм.

Ранее рожденные в один день 101-летние жительницы Шотландии раскрыли секреты долголетия. Подруги Джэнет Харви и Энн О'Коннелл обе родились 28 сентября 1922 года.

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      Антонина Черташ
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