Рожденные в один день подруги отметили 101-летие и раскрыли секреты долгой жизни

Daily Record: 101-летняя жительница Шотландии назвала вино секретом долголетия

Рожденные в один день 101-летние жительницы города Глазго, Шотландия, раскрыли секреты долголетия. Об этом сообщает Daily Record.

Подруги Джэнет Харви и Энн О'Коннелл родились 28 сентября 1922 года. Спустя 101 год они отметили день рождения в доме престарелых Glenlivet Care Home. Сотрудники организации украсили помещение воздушными шарами, а также купили торт. Кроме того, персонал пригласил на вечеринку по случаю праздника любимого артиста именинниц.

Харви рассказала, что бросила школу в 14 лет и работала электриком на верфях на реке Клайд во время Второй мировой войны. После окончания войны она стала менеджером и не меняла место работы до выхода на пенсию. В молодости она также профессионально занималась бальными танцами. Именно танцы и работу она назвала своим секретом долгой жизни. «Я бы сказала, что ключ к моему возрасту — это постоянное движение и бокал вина. Я всегда танцевала, работала и была в движении», — говорит она.

О'Коннелл большую часть жизни проработала на трикотажной фабрике. В молодости она любила путешествовать и знакомиться с разными народами. «Я дважды побывала в Канаде, а также в Париже», — рассказывает она.

Ранее сообщалось, что 102-летняя жительница Ямайки, живущая в собственном доме одна, раскрыла секрет долголетия. Несмотря на солидный возраст, долгожительница заботится о себе самостоятельно.