Живущая одна 102-летняя женщина раскрыла секрет долголетия

102-летняя жительница Ямайки назвала вегетарианскую диету причиной долголетия

102-летняя жительница Ямайки, живущая в собственном доме одна, раскрыла секрет долголетия. Об этом сообщает Jamaica Star.

Миртл Смит из города Кингстон родилась в 1921 году. Женщина всю жизнь проработала на почте и даже была начальником отделения. Она вырастила пятерых дочерей и воспитала еще троих, которых бросили родители. Двое из них стали известными личностями в сфере развлечений на Ямайке.

Несмотря на солидный возраст, долгожительница самостоятельна. Она убирается дома и ходит на рынок за продуктами. Именно правильную вегетарианскую диету Смит назвала причиной долголетия. «Я вообще не ем мяса, зато ем много овощей. И не использую кокосовый порошок, а сама натираю кокос на терке», — рассказала женщина. Чаще всего она готовит себе каллалу — рагу, куда в основном входят зеленые листовые овощи.

Смит редко обращается к соседям за помощью, однако они сами стараются ее опекать. «Каждый раз я встречаю ее идущей с рынка с тяжелыми сумками и помогаю их донести. Потому что на ней благословление. Может, и мне немного перепадет. Эта женщина — наша драгоценность. Все в районе уважают ее», — заявил живущий в соседнем доме мужчина.

Ранее сообщалось, что отметившая 117-й день рождения жительница Бразилии поделилась секретом долгой жизни. По ее словам, вера в Бога помогла ей дожить до преклонных лет.

