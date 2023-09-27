Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
09:22, 27 сентября 2023Из жизни

Старейшая женщина из Бразилии раскрыла секрет долголетия

117-летняя бразильянка назвала веру в Бога секретом долгой жизни

Кадр: видео Newsflash

Отметившая 117-й день рождения жительница Бразилии поделилась секретом долгой жизни. Об этом сообщает Daily Mirror.

Семья долгожительницы Сисеры Марии душ Сантуш недавно отправила заявку в Книгу рекордов Гиннесса, чтобы ее признали самой старой живущей женщиной. Если дата ее рождения верна, то она на год старше нынешней держательницы рекорда, 116-летней Марии Браньяс Мореры из Испании.

23 сентября бразильянка отметила 117-й день рождения со своей 107-летней сестрой, детьми и внуками. В честь праздника женщина раскрыла секреты своего долголетия. По ее словам, вера в Бога помогла ей дожить до преклонных лет и пройти через все тяготы: «Благослови нас всех Господь. Кто может сделать больше, чем Бог? Все есть Бог». Ее сестра Жозефа назвала правильное питание причиной долгой жизни: «Нужно есть. Бобы, кукуруза, маниока, картофель».

Материалы по теме:
«Я виню дьявола» Столетние старцы пьют, курят и страдают обжорством, но их ничто не берет
«Я виню дьявола»Столетние старцы пьют, курят и страдают обжорством, но их ничто не берет
6 июня 2018
Легендарные старцы жили больше 150 лет. В чем секрет их долголетия и могут ли современные люди прожить столько же?
Легендарные старцы жили больше 150 лет.В чем секрет их долголетия и могут ли современные люди прожить столько же?
10 июля 2021

Сисера Мария душ Сантуш родилась в 1906 году и всю жизнь прожила в сельской местности недалеко от города Парайба. Душ Сантуш и ее семья занимались фермерством, большую часть жизни женщина продавала кур на местных рынках.

Ранее сообщалось, что 102-летняя жительница США Перл Тейлор раскрыла в соцсетях секреты долголетия и рассказала, что делает для сохранения остроты ума. Женщина подчеркнула, что старается не зацикливаться на негативных мыслях.

Что думаешь? Оцени!
    Антонина Черташ
    Обсудить
    Последние новости

    В ЛНР рассказали об эвакуации ВСУ раненой «важной персоны» из района Сватово

    Росавиация разослала рекомендации для пилотов после инцидента с самолетом А320

    Российская актриса станцевала в бикини на камеру

    В России указали на замалчивание Западом фактора энергодефицита

    Украинцы потребовали у москвички поджечь военкомат за освобождение сына из плена

    Отряд «Эспаньола» заманил ВСУ к кладбищу и сорвал атаку под Клещеевкой

    В ЛНР рассказали о «мясных штурмах» ВСУ в районе Спорного

    Температура в Москве побьет новый рекорд

    Число пострадавших в пожаре в Ираке достигло 450 человек

    В Госдуме предложили отменить налог на доходы для части россиян

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости