Старейшая женщина из Бразилии раскрыла секрет долголетия

117-летняя бразильянка назвала веру в Бога секретом долгой жизни

Отметившая 117-й день рождения жительница Бразилии поделилась секретом долгой жизни. Об этом сообщает Daily Mirror.

Семья долгожительницы Сисеры Марии душ Сантуш недавно отправила заявку в Книгу рекордов Гиннесса, чтобы ее признали самой старой живущей женщиной. Если дата ее рождения верна, то она на год старше нынешней держательницы рекорда, 116-летней Марии Браньяс Мореры из Испании.

23 сентября бразильянка отметила 117-й день рождения со своей 107-летней сестрой, детьми и внуками. В честь праздника женщина раскрыла секреты своего долголетия. По ее словам, вера в Бога помогла ей дожить до преклонных лет и пройти через все тяготы: «Благослови нас всех Господь. Кто может сделать больше, чем Бог? Все есть Бог». Ее сестра Жозефа назвала правильное питание причиной долгой жизни: «Нужно есть. Бобы, кукуруза, маниока, картофель».

Сисера Мария душ Сантуш родилась в 1906 году и всю жизнь прожила в сельской местности недалеко от города Парайба. Душ Сантуш и ее семья занимались фермерством, большую часть жизни женщина продавала кур на местных рынках.

Ранее сообщалось, что 102-летняя жительница США Перл Тейлор раскрыла в соцсетях секреты долголетия и рассказала, что делает для сохранения остроты ума. Женщина подчеркнула, что старается не зацикливаться на негативных мыслях.