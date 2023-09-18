102-летняя женщина раскрыла секреты долголетия и сохранения остроты ума

102-летняя женщина из США назвала отказ от полуфабрикатов секретом долгой жизни

102-летняя жительница США Перл Тейлор раскрыла в соцсетях секреты долголетия и рассказала, что делает для сохранения остроты ума. Об этом сообщает Insider.

Уроженка Кубы, проживающая в американском городе Дейтон, штат Огайо, регулярно делится советами по питанию и уходу за кожей в социальной сети TikTok, которую ведет ее внучка. Один из последних роликов с участием Тейлор набрал около миллиона просмотров. «Думаю, у меня полно жизненного опыта, которым я могу поделиться», — говорит женщина.

Тейлор назвала одной из главных причин своей долгой жизни отказ от полуфабрикатов. Она утверждает, что ест только натуральные продукты и отдает предпочтение вегетарианским блюдам. Типичный завтрак американки — папайя и банан, а также оладьи из киноа, льняного семени и рисовой муки, приготовленные на гриле. Тейлор никогда плотно не обедает, а на ужин может съесть рис с фасолью по-ямайски.

Кроме того, долгожительница ежедневно пьет спортивные напитки с нулевой калорийностью, от двух до трех полулитровых бутылок минеральной воды и чашку кофе без кофеина. Она также принимает пробиотик для стабильной работы пищеварительной системы. А перед ужином Тейлор выпивает напиток, приготовленный из корня алое, сельдерея, петрушки, имбиря и воды с добавлением сахарозаменителя. Американка редко пьет алкоголь и ограничивается двумя бокалами сладкого красного вина в неделю.

Тейлор ведет активный образ жизни и регулярно выполняет легкие упражнения для укрепления мышц ног. «Я поднимаю ногу и задерживаю ее в таком положении на четыре-пять секунд. Я делаю по десять повторений на каждую ногу», — рассказывает она. Долгожительница также практикует медитацию: глубоко дышит, вращая шеей. Таким образом, по словам женщины, она избавляется от боли в теле. А каждые выходные она приезжает в магазин Walmart, по которому любит ходить часами.

Отмечается, что Тейлор редко принимает душ, а вместо этого регулярно купается в ванне с добавлением оливкового масла и английской соли. «Благодаря этому моя кожа получает питание и разглаживается», — объясняет она. Умывается женщина обычным мылом.

Кроме того, Тейлор подчеркнула, что старается не зацикливаться на негативных мыслях. Она любит читать духовную литературу, утверждая, что книги подобного жанра часто опираются на такие религии, как христианство и буддизм. «Бог — это все. Но прежде чем любить других, нужно научиться любить себя», — заявляет она.

Тейлор также следит за новостями, в частности политическими. Помимо этого, женщина любит путешествовать и постоянно изучает карту мира, чтобы найти страны, которые она хотела бы посетить. «Я всегда нахожусь в поиске информации», — заявила она.

Ранее сообщалось, что 105-летняя жительница Великобритании отметила очередной день рождения и поделилась секретами долгой жизни. По словам дочери женщины, ее мать всегда любила садоводство, флористику, танцы, а также вела активный образ жизни.