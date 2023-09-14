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10:25, 14 сентября 2023Из жизни

105-летняя юбилярша поделилась секретами долголетия

Bristol Post: 105-летняя британка назвала веру секретом долголетия

Кадр: Bristol Post

105-летняя жительница Великобритании отметила очередной день рождения и поделилась секретами долгой жизни. Об этом сообщает Bristol Post.

Джойс Кинг родилась в 1918 году в городе Радсток, графство Сомерсет. Когда британке было около 25 лет, она вместе с мужем Эриком переехала в город Бристоль. Джойс работала парикмахером, а после рождения дочери Вивьен стала домохозяйкой. По словам Вивьен, ее мать всегда любила садоводство, флористику, танцы, а также вела активный образ жизни. Джойс отметила, что никогда не придерживалась диет и всегда получала удовольствие от вкусной еды.

Юбилярша считает, что прожила долгую жизнь благодаря вере. Она отметила, что регулярно ходила в церковь. Еще одним секретом долголетия Джойс назвала занятия фитнесом. Женщина также подчеркнула, что много времени проводила на свежем воздухе.

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В настоящее время британка живет в доме престарелых Rosedale House. Здесь она отметила свой 105-й день рождения. Юбилярша признается, что любит, когда сотрудники организации делают ей маникюр и прически.

Ранее 104-летний ветеран Второй мировой войны из США раскрыл секрет долголетия перед очередным днем рождения. Несмотря на преклонный возраст, долгожитель все еще живет в собственном доме.

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    Алиса Удовик
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