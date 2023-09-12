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09:03, 12 сентября 2023Из жизни

104-летний военный летчик раскрыл главный секрет долголетия

104-летний пилот из США призвал заниматься любимым делом ради долголетия

Кадр: fox4now.com

104-летний ветеран Второй мировой войны из США раскрыл секрет долголетия перед очередным днем рождения. Как сообщает WFTX-TV, он призвал заниматься любимым делом.

Подполковник ВВС в отставке Уилбур Бриттон родился в 1918 году и в 22 года поступил на службу в качестве летчика-испытателя. В 1945 году он занимался испытаниями самолета, который мог принять участие в бомбардировке Хиросимы и Нагасаки. Позже мужчина всю жизнь проработал в корпорациях Boeing и Lockheed Martin. Мужчина не считает свою карьеру в военной авиации слишком выдающейся, однако гордится тем, что управлял некоторыми знаменитыми самолетами. «Я не был обычным пилотом. Я летал на B-17 и B-24», — заявил Бриттон.

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Он рассказал, что спокойно относится к своему возрасту, а главным достижением считает свою семью. Когда американца попросили назвать главную причину своего долголетия, он сказал: «Делайте то, что хотите делать».

Несмотря на преклонный возраст, Бриттон все еще живет в собственном доме, а день рождения, который будет отмечать 14 сентября, проведет в компании двоих дочерей и зятя.

Ранее сообщалось, что 105-летняя телеграфистка президента США раскрыла секрет долголетия. Женщина назвала несколько возможных причин своей долгой жизни.

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    Никита Савин
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