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18:38, 8 сентября 2023Из жизни

105-летняя телеграфистка президента США раскрыла секрет долголетия

105-летняя женщина из США назвала вино секретом своего долголетия

Фото: Unsplash

В США 105-летняя жительница штата Иллинойс отпраздновала очередной день рождения и раскрыла секрет долголетия. Об этом сообщает Evanston RoundTable.

Рут Мюллер из города Эванстон отпраздновала знаменательную дату во вторник, 29 августа. До замужества женщина была телеграфисткой и однажды даже напечатала несколько писем для будущего президента США Гарри Трумэна. В 1944 году она вышла замуж и позже всю жизнь работала в ювелирной мастерской супруга.

Поздравить женщину в пансионате для пожилых Three Crowns Park пришли двое сыновей, невестки и четверо внуков. Отвечая на вопрос журналиста о долголетии, женщина призналась, что любит фастфуд и копченое мясо и никогда не следовала определенной диете. Однако Мюллер назвала несколько возможных причин своей долгой жизни: она никогда не курила, но даже сейчас любит выпить бокал вина. Кроме того, долгожительница смотрит спорт по телевизору и не пользуется компьютером.

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Администрация устроила для Мюллер большую вечеринку, в которой участвовали ее родные и друзья. В честь праздника чай гостям подавали в старинных фарфоровых чашках, а зал украсили фотографиями Мюллер разных лет.

«Будьте всегда правдивы с самим собой. Не лгите, потому что правда всегда выйдет на свет. Берегите семью и друзей. Относитесь к людям так, как хотели бы, чтобы относились к вам. И помогайте всем, кто нуждается в помощи», — напутствовала долгожительница молодежь.

Ранее сообщалось, что 104-летняя женщина из США собралась совершить прыжок с парашютом и стать самой пожилой парашютисткой в истории. Долгожительница впервые попробовала этот экстремальный спорт, празднуя столетний юбилей.

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    Никита Савин
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