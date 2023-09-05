104-летняя парашютистка назвала секрет долгой жизни

104-летняя Дороти Хоффнер решила стать самой пожилой парашютисткой в истории

104-летняя женщина из Чикаго, США, намерена совершить очередной прыжок с парашютом и стать самой пожилой парашютисткой в истории. Об этом сообщает Newsweek.

Дороти Хоффнер впервые попробовала этот экстремальный спорт, празднуя столетний юбилей. Женщина вспоминает, что идея такого поступка появилась у нее спонтанно, когда она говорила с приятелем. Спустя четыре года долгожительница решила повторить этот опыт и на этот раз настроена более решительно. «В прошлый раз, когда мы достигли нужной высоты, нас вытолкнули. Теперь я хочу прыгнуть сама», — говорит Хоффнер.

Отвечая на вопрос о секрете долгой и активной жизни, женщина призналась, что не делает ничего особенного для поддержания здоровья. Одним из секретов долголетия она считает отсутствие стресса. Кроме того, Хоффнер добавила, что всегда была осторожна, но при этом не отказывала себе в спиртном. «Я люблю пиво, вино и коктейли. Конечно, знаю меру», — сказала долгожительница.

По данным издания, Хоффнер намерена совершить второй прыжок с парашютом 7 сентября. Ожидается, что она прыгнет с высоты 10 тысяч футов (около 3050 метров) в тандеме с инструктором. Если все пройдет успешно, у американки есть все шансы попасть в Книгу рекордов Гиннесса в качестве самой пожилой парашютистки. Предыдущий рекорд был зафиксирован в 2022 году в Швеции, где с парашютом прыгнул мужчина возрастом 103 года и 259 дней.

Ранее 111-летняя Катерина ван дер Линден из Австралии рассказала, что причина ее долголетия заключается в активном образе жизни. По ее словам, она продолжает несколько раз в неделю посещать тренажерный зал.