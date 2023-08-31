111-летняя старейшая жительница Австралии назвала секрет долголетия

Старейшая жительница Австралии назвала активную жизнь причиной долголетия

Старейшая жительница Австралии отметила очередной день рождения и поделилась секретом долголетия. Об этом сообщает News.com.au.

111-летняя Катерина ван дер Линден отпраздновала знаменательную дату 26 августа. Женщина родилась в Нидерландах d 1912 году, а в 1955-м перебралась в Австралию. У нее четверо детей, десять внуков и пятнадцать правнуков. Долгожительница сменила множество мест работы и, среди прочего, была сборщицей винограда, машинисткой и помощницей медсестры.

Ван дер Линден назвала главной причиной своего долголетия активный образ жизни. Даже в нынешнем почтенном возрасте женщина несколько раз в неделю занимается в спортивном зале и совершает длительные прогулки, чем удивляет сотрудников своего пансионата для пожилых.

«Просто невероятно, что в 111 лет она настолько активная, любознательная и заинтересованная во всем, что происходит вокруг», — сказала управляющая интернатом Кэтрин Уиллоуби. Она также отметила, что некоторые другие постояльцы стали брать пример с ван дер Линден и теперь тоже регулярно занимаются спортом.

Сейчас Катерина ван дер Линден считается не только старейшей жительницей Австралии, но старейшей голландкой на планете. Ее старшая дочь рассказала, что в их семье не было долгожителей, однако одна из теток ее матери дожила до 110 лет.

Ван дер Линден заявила, что помимо спорта, для долгой жизни нужно «быть довольным собой и тем, что дает тебе жизнь».

Ранее сообщалось, что в США 106-летняя жительница штата Висконсин отпраздновала день рождения в казино и раскрыла секрет своего долголетия. Одной из причин долгой жизни она назвала любовь к своей питомице.