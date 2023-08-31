Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
09:27, 31 августа 2023Из жизни

111-летняя старейшая жительница Австралии назвала секрет долголетия

Старейшая жительница Австралии назвала активную жизнь причиной долголетия

Фото: G Matt Bennett / Unsplash

Старейшая жительница Австралии отметила очередной день рождения и поделилась секретом долголетия. Об этом сообщает News.com.au.

111-летняя Катерина ван дер Линден отпраздновала знаменательную дату 26 августа. Женщина родилась в Нидерландах d 1912 году, а в 1955-м перебралась в Австралию. У нее четверо детей, десять внуков и пятнадцать правнуков. Долгожительница сменила множество мест работы и, среди прочего, была сборщицей винограда, машинисткой и помощницей медсестры.

Ван дер Линден назвала главной причиной своего долголетия активный образ жизни. Даже в нынешнем почтенном возрасте женщина несколько раз в неделю занимается в спортивном зале и совершает длительные прогулки, чем удивляет сотрудников своего пансионата для пожилых.

«Просто невероятно, что в 111 лет она настолько активная, любознательная и заинтересованная во всем, что происходит вокруг», — сказала управляющая интернатом Кэтрин Уиллоуби. Она также отметила, что некоторые другие постояльцы стали брать пример с ван дер Линден и теперь тоже регулярно занимаются спортом.

Материалы по теме:
«Я виню дьявола» Столетние старцы пьют, курят и страдают обжорством, но их ничто не берет
«Я виню дьявола»Столетние старцы пьют, курят и страдают обжорством, но их ничто не берет
6 июня 2018
Легендарные старцы жили больше 150 лет. В чем секрет их долголетия и могут ли современные люди прожить столько же?
Легендарные старцы жили больше 150 лет.В чем секрет их долголетия и могут ли современные люди прожить столько же?
10 июля 2021

Сейчас Катерина ван дер Линден считается не только старейшей жительницей Австралии, но старейшей голландкой на планете. Ее старшая дочь рассказала, что в их семье не было долгожителей, однако одна из теток ее матери дожила до 110 лет.

Ван дер Линден заявила, что помимо спорта, для долгой жизни нужно «быть довольным собой и тем, что дает тебе жизнь».

Ранее сообщалось, что в США 106-летняя жительница штата Висконсин отпраздновала день рождения в казино и раскрыла секрет своего долголетия. Одной из причин долгой жизни она назвала любовь к своей питомице.

Что думаешь? Оцени!
    Никита Савин
    Обсудить
    Последние новости

    ФСБ, МВД и Росгвардия разгромили группу украинских диверсантов под Брянском

    Из-за ограничений в аэропортах Москвы 45 рейсов ушли на другие аэродромы

    Стали известны подробности проникновения диверсантов в Брянскую область

    На Пугачеву подали в суд из-за долгов по тайной даче

    В Еврокомиссии назвали условие ускоренного вступления Украины в ЕС

    Для зоны СВО разработали бункер на «лыжах»

    Аэропорт Петербурга примет часть рейсов из Москвы

    Большинство россиян задумались о дополнительном источнике дохода

    Спортивный психолог дала совет окружению пропавшей фигуристки Горбачевой

    В Крыму опровергли сообщения о взрывах

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости