106-летняя женщина неожиданно выиграла в казино и раскрыла секрет долголетия

WDJT-TV: 106-летняя жительница США назвала любовь к собаке секретом долголетия

В США 106-летняя жительница штата Висконсин отпраздновала день рождения в казино и раскрыла секрет своего долголетия. Об этом сообщает WDJT-TV.

Стефания Папия Питерсон из городка Меномони-Фолс отметила знаменательную дату в среду, 23 августа. Администрация дома престарелых, где живет именинница, устроила для нее вечеринку со специальным угощением и напитками. Кроме того, родные и друзья организовали для Питерсон поездку в казино, где она неожиданно выиграла больше тысячи долларов.

В интервью WDJT-TV женщина назвала любовь близких причиной своего долголетия. «Обо мне очень хорошо заботятся, и это значит очень много. Все любят меня, и я люблю их в ответ. А еще я очень люблю мою маленькую собачку», — сказала Питерсон, указывая на свою питомицу по кличке Хэппи.

Стефания родилась в семье итальянских иммигрантов в городе Милуоки. Она работала в автомобилестроительной корпорации American Motors до выхода на пенсию в 1977 году.

Ранее сообщалось, что 102-летняя жительница Великобритании отпраздновала очередной день рождения и раскрыла секрет своего долголетия. Она заявила, что все дело в рюмочке любимого напитка на ночь.

