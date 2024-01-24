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09:08, 24 января 2024Ценности

Возлюбленная рэпера Face показала целлюлит на фото в нижнем белье

Фото: @maryanaro

Возлюбленная российского рэп-исполнителя Face (настоящее имя — Иван Дремин, внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) блогерша Марьяна Ро (настоящее имя — Марьяна Рожкова) показала целлюлит на фото в нижнем белье. Соответствующая публикация появилась в сторис ее Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

24-летняя инфлюэнсерша ответила на вопросы подписчиков, заявив, что обладает упомянутой особенностью внешнего вида. Она продемонстрировала коллаж из двух снимков, где позировала спиной к камере в розовом топе-бандо и фиолетовых стрингах. При этом на одном из кадров знаменитость сжала ягодицы, из-за чего стали видны характерные неровности на коже.

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«Целлюлит — это нормально вообще-то. Почти у каждой он есть. Вот это я зад свой "втянула", так скажем. Такие вот пейзажи вышли», — указала автор поста.

В октябре Марьяна Ро снялась топлес. Она позировала, сидя в кресле у окна в номере отеля. Девушка предстала перед камерой только в трусах и белых носках.

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      Карина Черных
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