Врач перечислила правила ухода за кожей после 50 лет

Косметолог Лапина: после 50 лет нужна косметика с эстрогеноподобным действием

Уход за кожей после 50 лет зависит от многих факторов, рассказала дерматолог-косметолог Светлана Лапина. О том, как правильно следить за кожей в зрелом возрасте, она поговорила с «Вечерней Москвой».

«Постепенное угасание гормонального фона влияет и на состояние тканей. В первую очередь меняется структура эпидермиса, волос, ногтей. Поэтому в возрастной косметике должны быть компоненты с эстрогеноподобным действием (например, экстракт сои, клевера, хмеля), лифтинговые добавки (например, гидролизованный коллаген, мукополисахариды, гиалуроновая кислота), питательные и увлажняющие ингредиенты», — перечислила Лапина.

Говоря о профессиональных методах ухода за кожей, она отметила, что выбор инъекционных и аппаратных процедур будет зависеть от типа старения, состояния здоровья и наличия различных заболеваний. «Идеальных методов и рецептов красоты не существует — их комбинацию и ожидаемый результат косметологи определяют уже в ходе личного приема пациента», — заключила врач.

Ранее косметолог Люсинэ Алексанян назвала способы сохранить сияющий вид даже в холодное время года. По ее словам, в это время нужно отдавать предпочтение косметике с про- и пребиотиками, которые восстанавливают защитную функцию и иммунитет кожи, а также предотвращают развитие воспалительных и аллергических реакций.