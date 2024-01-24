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20:31, 24 января 2024Забота о себе

Врач перечислила правила ухода за кожей после 50 лет

Косметолог Лапина: после 50 лет нужна косметика с эстрогеноподобным действием

Фото: Antonika Chanel / Unsplash

Уход за кожей после 50 лет зависит от многих факторов, рассказала дерматолог-косметолог Светлана Лапина. О том, как правильно следить за кожей в зрелом возрасте, она поговорила с «Вечерней Москвой».

«Постепенное угасание гормонального фона влияет и на состояние тканей. В первую очередь меняется структура эпидермиса, волос, ногтей. Поэтому в возрастной косметике должны быть компоненты с эстрогеноподобным действием (например, экстракт сои, клевера, хмеля), лифтинговые добавки (например, гидролизованный коллаген, мукополисахариды, гиалуроновая кислота), питательные и увлажняющие ингредиенты», — перечислила Лапина.

Говоря о профессиональных методах ухода за кожей, она отметила, что выбор инъекционных и аппаратных процедур будет зависеть от типа старения, состояния здоровья и наличия различных заболеваний. «Идеальных методов и рецептов красоты не существует — их комбинацию и ожидаемый результат косметологи определяют уже в ходе личного приема пациента», — заключила врач.

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      Александра Лисица
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