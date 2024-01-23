Россиянкам назвали способы сохранить кожу сияющей в холода

Косметолог Алексанян: зимой нужно отдавать предпочтение косметике с пребиотиками

Холод, сухой воздух в помещении во время отопительного сезона и недостаток витаминов вредят коже, предупредила косметолог-эксперт Advanced Nutrition Programme Люсинэ Алексанян. В комментарии для «Ленты.ру» она назвала способы сохранить сияющий вид даже в холодное время года.

По словам косметолога, осенью и зимой на кожу воздействуют как внешние (холод, отопление), так и внутренние факторы, например, недостаточное употребление воды или нарушение режима сна и бодрствования. Это приводит к потере упругости, преждевременному старению, отечности и даже появлению темных кругов под глазами.

В холоднее время года нужно отдавать предпочтение косметике с про- и пребиотиками, которые восстанавливают защитную функцию и иммунитет кожи, а также предотвращают развитие воспалительных и аллергических реакций, посоветовала косметолог. В качестве еще одного важного компонента уходовых средств она назвала витамин C.

Этот мощный антиоксидант не только защищает кожу от воздействия свободных радикалов, вызываемых экстремальными погодными условиями, но и стимулирует синтез коллагена, улучшая упругость и текстуру кожи

Люсинэ Алексанян косметолог

Кроме того, для здорового вида лица полезно использовать средства с гиалуроновой кислотой. По заверениям специалистки, она способствует глубокому увлажнению кожи. Гиалуроновая кислота улучшает выработку коллагена и эластина, необходимых для красоты и молодости, и помогает бороться с обезвоживанием кожи.

Также Алексанян рассказала, что в холода важно поддерживать организм витаминами, особенно — А и С, омега-3. В зимний рацион для красоты и сияния кожи рекомендуется включать рыбу, овсянку, морковь, а также капусту и цитрусовые.

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