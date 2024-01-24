ВСУ выпустили по российской территории две ракеты «Точка-У»

Минобороны сообщило о перехвате выпущенных ВСУ ракет «Точка-У»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались обстрелять российскую территорию ракетами оперативно-тактического комплекса «Точка-У». Об этом сообщило Минобороны России.

Обе выпущенные украинскими войсками ракеты были перехвачены средствами противовоздушной обороны (ПВО).

Помимо этого, за сутки российская система ПВО уничтожила 51 украинский беспилотник, добавили в Минобороны.

Ранее Минобороны России сообщило об уничтожении беспилотника ВСУ при попытке атаки на объект в Белгородской области.