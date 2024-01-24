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16:40, 24 января 2024Россия

ВСУ выпустили по российской территории две ракеты «Точка-У»

Минобороны сообщило о перехвате выпущенных ВСУ ракет «Точка-У»

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались обстрелять российскую территорию ракетами оперативно-тактического комплекса «Точка-У». Об этом сообщило Минобороны России.

Обе выпущенные украинскими войсками ракеты были перехвачены средствами противовоздушной обороны (ПВО).

Помимо этого, за сутки российская система ПВО уничтожила 51 украинский беспилотник, добавили в Минобороны.

Ранее Минобороны России сообщило об уничтожении беспилотника ВСУ при попытке атаки на объект в Белгородской области.

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      Алан Босиков
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