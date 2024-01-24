Землетрясение произошло в российском регионе

Землетрясение магнитудой 4,5 произошло в Краснодарском крае

В Краснодарском крае произошло землетрясение магнитудой 4,5. О подземных толчках в российском регионе сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Эпицентр оказался на глубине 35 километров. Участок находится в 29 километрах от Краснодара — недалеко от поселка Ильского.

Как сообщает Telegram-канал Shot, вибрации почувствовали жители всех районов кубанской столицы — у людей раскачивались люстры и посуда. Подземные толчки также ощутили жители Тахтамукайского района Адыгеи.

Ранее о двух землетрясениях магнитудой 2,5 и 6,5 сообщили в Киргизии. По данным МЧС, в селах Ыштык, Кара-Сай, Бедель и Ак-Шырак Джети-Огузского района Иссык-Кульской области, ближайших к эпицентру, интенсивность подземных толчков была на уровне трех баллов. До этого землетрясение магнитудой 6,7 произошло вблизи казахстанской Алма-Аты.