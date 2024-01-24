Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
15:19, 24 января 2024Среда обитания

Землетрясение произошло в российском регионе

Землетрясение магнитудой 4,5 произошло в Краснодарском крае

Фото: Inquam Photos / Octav Ganea / Reuters

В Краснодарском крае произошло землетрясение магнитудой 4,5. О подземных толчках в российском регионе сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Эпицентр оказался на глубине 35 километров. Участок находится в 29 километрах от Краснодара — недалеко от поселка Ильского.

Как сообщает Telegram-канал Shot, вибрации почувствовали жители всех районов кубанской столицы — у людей раскачивались люстры и посуда. Подземные толчки также ощутили жители Тахтамукайского района Адыгеи.

Ранее о двух землетрясениях магнитудой 2,5 и 6,5 сообщили в Киргизии. По данным МЧС, в селах Ыштык, Кара-Сай, Бедель и Ак-Шырак Джети-Огузского района Иссык-Кульской области, ближайших к эпицентру, интенсивность подземных толчков была на уровне трех баллов. До этого землетрясение магнитудой 6,7 произошло вблизи казахстанской Алма-Аты.

Что думаешь? Оцени!
      Нина Ташевская
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Россия официально обвинила Украину в атаке на Ил-76 под Белгородом

      На Западе заявили об отчаянии Зеленского

      Минобороны раскрыло детали сорванного обмена пленными с Украиной

      Россиянам рассказали о способе бесплатно смотреть футбол

      Самолет Ил-76 сбили из ЗРК в Харьковской области

      Блогерша раскрыла дешевый способ омолодиться

      Стало известно о бойцах «Азова» на борту сбитого Ил-76

      Крушению Ил-76 предшествовали ночные атаки армии России по силам ВСУ в Харькове

      Жена главного тренера сборной России по футболу уедет жить в Европу

      В Германии помощь стран ЕС Киеву назвали недостаточной

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше