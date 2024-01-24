Звезда «Универа» вспомнил о намерении работать таксистом в период пандемии

Звезда сериала «Универ» Мартынов раздумывал о работе таксистом из-за безденежья

Российский актер и звезда сериала «Универ» Александр Мартынов сообщил в разговоре с «Московским комсомольцем», что намеревался пойти работать в такси в период пандемии.

Артист поведал, что тогда у его семьи был сложный период — заработка не было, а за ипотеку надо было платить.

«Когда у тебя есть дети, времени на размышления быть не может, поэтому ты просто идешь и делаешь. Была даже мысль пойти в такси, но я изучил вопрос и понял, что угроблю здоровье, угроблю машину, а семье все равно особо не помогу», — вспомнил Мартынов.

Ранее дочь музыкального продюсера Иосифа Пригожина Даная призналась, что подрабатывает в службе такси, а также пожаловалась на низкий заработок.