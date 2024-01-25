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09:09, 25 января 2024Из жизни

103-летняя женщина назвала простой секрет долголетия

103-летняя жительница Великобритании назвала благодарность секретом долголетия

Фото: Iren_Geo / Shutterstock / Fotodom

В Великобритании жительница дома престарелых в деревне Коппул, графство Ланкашир, отметила 103-й день рождения и назвала простой секрет долголетия. Об этом сообщает Lancashire Post.

Гвен Оти родилась и выросла в графстве Западный Йоркшир, а в сознательном возрасте переехала в деревню Кростон, графство Ланкашир. В начале Второй мировой войны, когда женщине было 19 лет, она вступила в ряды Вооруженных сил Великобритании и в течение пяти лет служила в столице Шотландии, городе Эдинбург. В 1945 году она вышла замуж и родила двух сыновей. Позже Оти работала менеджером в клининговой компании и оптике.

Когда Оти вышла на пенсию, она много лет работала в местном благотворительном магазине. До 96 лет пенсионерка самостоятельно водила машину. Она любила ходить по магазинам и пополнять свой гардероб новой одеждой. А любимым хобби она до сих пор считает вышивку. Оти неоднократно выставляла свои работы на местных деревенских выставках и получала за них призы.

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103-й день рождения женщина отметила в доме престарелых в окружении друзей и семьи. Оти приходится бабушкой шести внукам и шести правнукам. Секретом своего долголетия она назвала благодарность и счастье. Она также заявила, что всегда делала только то, что хочет.

Ранее сообщалось, что американская долгожительница, отпраздновавшая 101-й день рождения, поделилась неожиданным секретом своего долголетия и посоветовала один прием. В честь ее дня рождения устроили парад, в котором участвовали более 200 человек.

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