Адвокат Треповой объяснил ее улыбку во время приговора страхом

Дарья Трепова (внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) улыбалась во время заседания суда, на котором ее приговорили к 27 годам колонии, из-за страха. Об этом адвокат Треповой Даниил Берман заявил «Газете.Ru».

По словам защитника, девушка улыбается, когда ей страшно, и чем страшнее, тем больше у нее проявляется такая реакция. У его подзащитной биполярное расстройство личности, смешанное расстройство личности, что указано в экспертизе, объяснил он.

Трепову приговорили к 27 годам колонии. Ее признали виновной по статьям 205 («Террористический акт»), 222.1 («Незаконный оборот взрывных устройств») и 327 («Использование заведомо поддельного документа с целью скрыть другое преступление») УК РФ.

Установлено, что 2 апреля Трепова вручила военкору Владлену Татарскому (настоящее имя — Максим Фомин) статуэтку с взрывным устройством, которое было активировано с помощью телефонного вызова. В результате взрыва военкор погиб, еще 52 человека получили ранения. По данным ФСБ, в подготовке теракта принимали участие спецслужбы Украины и их агенты.