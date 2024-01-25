Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
10:03, 25 января 2024Путешествия

Аэропорт одного российского города закрыли из-за режима ЧС

Аэропорт Южно-Сахалинска закрыли на сутки из-за метели

Фото: Сергей Красноухов / РИА Новости

Аэропорт Южно-Сахалинска закрыли на сутки из-за усиления метели. Об этом сказано в Telegram-канале аэровокзала.

Уточняется, что в российском городе действует режим чрезвычайной ситуации (ЧС). В связи с этим работу гавани приостановили до 10:00 (2:00 по московскому времени) 26 января. «Авиакомпании вносят изменения в график движения воздушных судов», — добавили авторы публикации.

По данным табло авиагавани, на данный момент задерживается вылет по меньшей мере 17 рейсов в Москву, Владивосток, Хабаровск, Курильск и другие города. При этом как минимум 10 вылетов отменили из-за неблагоприятных погодных условий. На прилет задержаны 19 рейсов.

Режим ЧС действует в Сахалинской области с 24 января. Штормовой ветер в регионе будет держаться до выходных, 27-28 января, также синоптики прогнозируют усиление снегопада.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Борисова
      Комментарии отключены
      Последние новости

      На побережье Черного моря горел нефтеперерабатывающий завод. Во время пожара закрывали аэропорт Сочи

      Израиль снес здания в Газе для создания буферной зоны

      Япония получила первое изображение с лунного модуля SLIM

      Найден способ рассчитаться с заморозившим российские активы Euroclear

      Аэропорт одного российского города закрыли из-за режима ЧС

      В Белгороде объявили ракетную опасность

      На российском руднике произошел пожар

      Названы неожиданные плательщики налога на сверхприбыль в России

      Турция заверила в неизменной позиции по недопуску военных кораблей в Черное море

      В Кремле дали оценку атаке на Ил-76 и рассказали о перспективах обмена пленными

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше