Армия России улучшила положение на одном из направлений в зоне СВО

Минобороны сообщило об улучшении положения войск на донецком направлении

Армия России улучшила положение по переднему краю на донецком направлении. Об обстановке в зоне проведения специальной военной операции рассказало Минобороны в Telegram.

За минувшие сутки российские войска отразили три атаки подразделений Вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Клещеевка Донецкой народной республики, отметили в военном ведомстве.

Помимо этого, в ходе боев на донецком направлении была уничтожена пусковая установка американской реактивной система залпового огня М270 MLRS, добавили в министерстве. Суточные потери противники в живой силе составили до 310 человек, добавили в Минобороны.

25 января Минобороны сообщило о перехвате выпущенной украинскими войсками тактической ракеты «Точка-У». Помимо этого, российские силы противовоздушной обороны сбили четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и уничтожили 91 БПЛА противника.