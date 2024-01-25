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14:22, 25 января 2024Россия

Российские системы ПВО сбили украинскую ракету «Точка-У»

Минобороны отчиталось о сбитой украинской ракете «Точка-У»

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) за сутки сбили одну украинскую тактическую ракету «Точка-У», а также четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Помимо того, средства ПВО за сутки уничтожили 91 беспилотный летательный аппарат (БПЛА) противника в районах населенных пунктов Белогоровка, Площанка, Токаревка, Таволжанка, Саги, Вербовое, Ульяновка и Токмак.

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Ранее стало известно, что Вооруженные силы Украины выпустили по территории России ракеты «Точка-У». Обе выпущенные украинскими войсками ракеты были перехвачены средствами противовоздушной обороны.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

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      Никита Абрамов
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