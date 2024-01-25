Российские системы ПВО сбили украинскую ракету «Точка-У»

Минобороны отчиталось о сбитой украинской ракете «Точка-У»

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) за сутки сбили одну украинскую тактическую ракету «Точка-У», а также четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Помимо того, средства ПВО за сутки уничтожили 91 беспилотный летательный аппарат (БПЛА) противника в районах населенных пунктов Белогоровка, Площанка, Токаревка, Таволжанка, Саги, Вербовое, Ульяновка и Токмак.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы Украины выпустили по территории России ракеты «Точка-У». Обе выпущенные украинскими войсками ракеты были перехвачены средствами противовоздушной обороны.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.