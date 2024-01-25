Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
18:31, 25 января 2024Бывший СССР

Биограф Зеленского рассказал о совете Украине создать правительство в изгнании

Шустер: Запад призывал Зеленского создать правительство в изгнании до СВО

Фото: Ukraine Presidency / Globallookpress.com

До начала специальной военной операции (СВО) несколько западных лидеров призывали президента Украины Владимира Зеленского создать правительство республики в изгнании. Об этом сообщил корреспондент журнала Time Саймон Шустер в своей книге The Showman, передает РБК.

По словам биографа, в день выступления президента Украины на Мюнхенской конференции по международной безопасности 19 февраля 2022 года некоторые западные лидеры дали ему совет не возвращаться в Киев и начать формирование правительства в изгнании. Шустер утверждает, что такое предложение усилило впечатление Зеленского о том, что даже ближайшие союзники списали его со счетов.

Сообщается, что до выступления с речью у Зеленского прошла встреча с американской делегацией, которую возглавляла вице-президент США Камала Харрис. Тогда американцы заявили, что «вторжение неизбежно». Шустер рассказал, что украинское руководство не верило американским разведданным, однако посчитало, что это хорошая возможность получить от Запада больше поддержки.

Материалы по теме:
Незабытое старое Украина устала от Порошенко и выбрала Зеленского. Почему для России ничего не изменилось?
Незабытое староеУкраина устала от Порошенко и выбрала Зеленского. Почему для России ничего не изменилось?
23 мая 2019
Минские недоговоренности Зеленский не может остановить войну в Донбассе. Даже пандемия коронавируса не привела к перемирию
Минские недоговоренностиЗеленский не может остановить войну в Донбассе. Даже пандемия коронавируса не привела к перемирию
27 апреля 2020

Он также рассказал, что в Мюнхене украинская делегация убедилась в том, что западные союзники считали поражение Украины неизбежным и склонялись к тому, чтобы Киев и Москва заключили сделку на российских условиях. Посредником в ней был готов выступить канцлер Германии Олаф Шольц, за два дня до этого встретившийся с российским президентом Владимиром Путиным в Москве.

Шустер Пишет, что Зеленский был готов пойти на компромисс и понимал, что Украина не вступит в НАТО в ближайшие годы, однако не был готов отдавать территории.

Ранее стало известно о том, как Владимир Зеленский жил в бункере после начала СВО. По словам Саймона Шустера, поначалу в убежище было мало еды, на встречах раздавали конфеты, а в общей кухне были доступны мясные консервы и черствый хлеб.

Что думаешь? Оцени!
      Александр Курбатов
      Комментарии отключены
      Последние новости

      На месте крушения Ил-76 нашли фрагменты ракеты. Что известно спустя сутки после атаки на российский самолет?

      Названы способы подтянуть низ живота

      В России спрогнозировали наплыв туристов из Китая

      Криминальный авторитет попался российским силовикам с поддельными документами

      Шольц запланировал обмен ракетами с Францией и Великобританией для помощи ВСУ

      Microsoft создаст дешевый аналог ChatGPT

      Российские военные сорвали ротацию частей ВСУ

      Бывшая возлюбленная обвинила Канье Уэста в издевательствах

      Биограф Зеленского рассказал о совете Украине создать правительство в изгнании

      Депортированного из Турции за похищение миллионов рублей россиянина задержали

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше