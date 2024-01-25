Бывшая жена Мамаева высмеяла внешность Виктории Бони

Бывшая жена футболиста Павла Мамаева Алана Мамаева высмеяла внешность российской телеведущей и блогерши Виктории Бони. Соответствующая публикация появилась в сторис ее Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Мамаева показала снимок, на котором Боня позирует в черной бейсболке и смеется, демонстрируя складки и морщины на лице.

Также рядом экс-избранница спортсмена разместила отрывок из фильма «Люди в черном», где супруга фермера, в которого вселился инопланетянин, говорит ему, что у него провисла кожа. В ответ герой чрезмерно натягивает кожу, схватившись за нее в области макушки, и интересуется у женщины: «Так хорошо?» — после чего та падает в обморок.

Ранее в январе Виктория Боня показала лицо без макияжа после жалоб на результат перенесенной пластической операции. Она снялась в автомобиле в Майами-Бич, США, позируя в белой футболке и серой повязке на голове.