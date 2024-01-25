Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
12:20, 25 января 2024Ценности

Бывшая жена Мамаева высмеяла внешность Виктории Бони

Виктория Боня

Виктория Боня. Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Бывшая жена футболиста Павла Мамаева Алана Мамаева высмеяла внешность российской телеведущей и блогерши Виктории Бони. Соответствующая публикация появилась в сторис ее Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Мамаева показала снимок, на котором Боня позирует в черной бейсболке и смеется, демонстрируя складки и морщины на лице.

Также рядом экс-избранница спортсмена разместила отрывок из фильма «Люди в черном», где супруга фермера, в которого вселился инопланетянин, говорит ему, что у него провисла кожа. В ответ герой чрезмерно натягивает кожу, схватившись за нее в области макушки, и интересуется у женщины: «Так хорошо?» — после чего та падает в обморок.

Ранее в январе Виктория Боня показала лицо без макияжа после жалоб на результат перенесенной пластической операции. Она снялась в автомобиле в Майами-Бич, США, позируя в белой футболке и серой повязке на голове.

Что думаешь? Оцени!
      Карина Черных
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Зеленский потребовал международного расследования крушения Ил-76. Кремль согласился, но при одном условии

      Еще одна крупная компания перенаправит поставки из-за атак хуситов

      ФСБ предостерегла россиянина от госизмены

      Российский спецназ усилят высокоточными ракетами и мобильными ЗРК

      В СПЧ усомнились в необходимости ареста начальника котельной в Подольске

      Гиена покалечила пятерых человек из двух деревень

      Пользователь за год отправил 5 миллионов подарков в «Одноклассниках»

      В Раде объяснили закон о двойном гражданстве борьбой с «советщиной»

      Глава МИД Швеции напомнил Венгрии о данном обещании по НАТО

      Дело возбудили по факту взрыва на фекальной станции в российском регионе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше