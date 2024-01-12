Боня показала лицо без макияжа после жалоб на пластику

Российская телеведущая и блогерша Виктория Боня показала внешность без макияжа после жалоб на результат перенесенной пластической операции. Соответствующая публикация появилась в сторис ее Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

44-летняя знаменитость снялась в автомобиле в Майами-Бич, США, позируя в белой футболке и серой повязке на голове. На ее шее висели массивные наушники ярко-розового оттенка, а в качестве украшений она выбрала миниатюрные золотистые серьги.

Инфлюэнсерша продемонстрировала на камеру лицо крупным планом, отказавшись от косметики.

В декабре сообщалось, что Виктория Боня пожаловалась на свою внешность после пластики. Знаменитость заявила, что после Коста-Рики планирует полететь в Лос-Анджелес и вновь записаться на прием к хирургу Чиа Чи Као. По ее мнению, один ее глаз немного отличается от другого.