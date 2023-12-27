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09:29, 27 декабря 2023Ценности

Виктория Боня пожаловалась на свою внешность после пластики

Кадр: @victoriabonya

Российская телеведущая и блогерша Виктория Боня пожаловалась на свою внешность после пластики. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

44-летняя знаменитость заявила, что после Коста-Рики планирует полететь в Лос-Анджелес и вновь записаться на прием к хирургу Чиа Чи Као. По ее мнению, один глаз немного отличается от другого.

«Я одна придираюсь к себе или нет? Этот глаз выглядит, так как я и хотела, но другой как будто не дотянут. Я права? Вы же видите разницу?» — поинтересовалась инфлюэнсерша у подписчиков.

В июле Виктория Боня рассказала, что решила сделать пластику за миллионы рублей. После консультации с хирургом Чиа Чи Као инфлюэнсерша заявила, что подобное вмешательство стоит 250 тысяч долларов. При этом она отметила, что ей сделали скидку, и окончательная стоимость составила 215 тысяч долларов.

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      Карина Черных
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