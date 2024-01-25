Депортированного из Турции за похищение миллионов рублей россиянина задержали

В аэропорту Внуково задержали депортированного из Турции россиянина

Полицейские задержали в аэропорту Внуково россиянина Марата Джанибекова, депортированного из Турции. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Мужчина находился в международном розыске по обвинению в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере, и легализации криминальных доходов. По версии следствия, фигурант использовал свое служебное положение и вместе с соучастниками похитил более 272 миллионов рублей из электросетевого холдинга.

Похищенные средства Джанибеков легализовал с помощью фиктивных финансовых операций. В ноябре 2021 года он скрылся за рубежом. Мужчина пытался оспорить решение властей Турции о депортации, но его ходатайство отклонили.