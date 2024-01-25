Диетолог рассказала о пользе халвы для пожилых людей

Диетолог Соломатина: халва улучшает работу кишечника у пожилых людей

Халва содержит важные для здоровья пожилых людей микроэлементы, рассказала врач-диетолог Елена Соломатина. О пользе этого продукта сообщает «Газета.Ru».

Соломатина отметила, что все виды халвы (подсолнечная, арахисовая, кунжутная, льняная и миндальная) содержат клетчатку. «Прежде всего в этом продукте есть клетчатка, которая помогает подкармливать полезные бактерии в кишечнике пожилых людей и улучшает его работу», — подчеркнула диетолог. При этом, по ее словам, подсолнечная халва особенно богата витамином E — антиоксидантом, который тормозит старение, препятствует развитию сердечно-сосудистых заболеваний.

В свою очередь, в арахисовой халве содержится много кремния, который пожилым людям требуется для здоровья костей, зубов, кожи, сухожилий и хрящей, а из кунжутной можно получить кальций. «Если мы говорим о миндальной халве, то в ней много магния. Он необходим для костной системы, он успокаивает, понижает давление, что важно для людей старшего возраста», — объяснила Соломатина.

Полезна, рассказывает диетолог, и халва из льняного семени — в ней много омега-3 жирных кислот, которые оказывают противовоспалительное, противохолестериновое действие, препятствуют формированию атеросклеротических бляшек и укрепляют сердце.

Однако при наличии инсулинорезистентности, диабета и лишнего веса, предупредила Соломатина, от употребления халвы следует воздержаться.

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