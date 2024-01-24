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19:42, 24 января 2024Забота о себе

Врач посоветовала употреблять один напиток при ожирении и атеросклерозе

Диетолог Залетова: напитки из имбиря полезно употреблять при атеросклерозе

Фото: Julia Topp / Unsplash

Чай, отвар или настой из корня имбиря могут быть вспомогательными средствами в борьбе с простудными заболеваниями и воспалениями, рассказала врач-диетолог, специалист по фитотерапии и нутритивной поддержке Татьяна Залетова. О полезных свойствах напитка она рассказала в беседе с радио Sputnik.

Она указала на то, что в случае простуды можно усилить полезные и вкусовые свойства напитка, добавив к нему лимон и мед. «Лимон — известный поставщик основного "противопростудного" витамина С. А мед содержит прополис, который тоже обладает противовоспалительным действием, и микроэлементы, которые будут способствовать укреплению иммунитета», — объяснила Залетова.

Напитки на основе имбиря врач посоветовала употреблять при атеросклерозе и ожирении. «Можно использовать при начальных этапах атеросклероза, когда уже есть небольшие бляшечки или повышение холестерина, но речь о приеме специальных препаратов пока не идет. Также имбирные напитки за счет своих эфирных масел немного ускоряют обменные процессы и могут служить дополнением к диете», — рассказала диетолог.

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По словам диетолога, для приготовления напитка нужно взять три-четыре тонких полоски корня имбиря и сначала настоять их на кипятке, а потом разбавить водой. «И не нужно сразу начинать пить по две чашки крепкого настоя. Начинать надо со слабого раствора, с одной чашки в день, а дальше смотреть по переносимости», — сказала Залетова. При этом, предупредила она, при обострении заболеваний ЖКТ и аллергии на эфирные масла имбиря, особенно у людей с бронхиальной астмой, употреблять этот продукт противопоказано.

Ранее врач-фармацевт Дебора Ли раскрыла неожиданную пользу популярного напитка при зимней мигрени. Чтобы облегчить приступ, Ли посоветовала выпить чашку горячего кофе.

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      Александра Лисица
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