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09:29, 19 января 2024Забота о себе

Раскрыта неожиданная польза от кофе в мороз

Фармацевт Ли посоветовала выпить кофе при спровоцированной холодом мигрени

Фото: Karl Fredrickson / Unsplash

Чашка кофе помогает снять приступ мигрени, спровоцированный холодом. Эту неожиданную пользу кофеина раскрыла врач-фармацевт Дебора Ли в беседе с Daily Mirror.

По словам Ли, зимой пациенты с мигренью чаще жалуются на головную боль. Она считает, что для этого может быть множество причин: во-первых, человек по несколько раз в день подвергается перепадам температур, выходя из теплого помещения на мороз, во-вторых, из-за недостатка солнца у многих развивается дефицит витамина D. Кроме того, боль может появиться, если человек втягивает шею и напрягает плечи из-за холода, добавила фармацевт.

Чтобы облегчить приступ, Ли посоветовала выпить чашку горячего кофе. «Употребление кофеина безопасно и эффективно для человека, который испытывает приступ мигрени», — заверила врач. Помимо этого, напиток помогает другим лекарствам лучше усваиваться, отметила эксперт.

В то же время Ли напомнила, что кофе тоже может стать триггером мигрени и усугубить приступ. Поэтому она рекомендовала при головных болях пить не более 200 миллилитров.

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      Екатерина Улитина
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