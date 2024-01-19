Раскрыта неожиданная польза от кофе в мороз

Фармацевт Ли посоветовала выпить кофе при спровоцированной холодом мигрени

Чашка кофе помогает снять приступ мигрени, спровоцированный холодом. Эту неожиданную пользу кофеина раскрыла врач-фармацевт Дебора Ли в беседе с Daily Mirror.

По словам Ли, зимой пациенты с мигренью чаще жалуются на головную боль. Она считает, что для этого может быть множество причин: во-первых, человек по несколько раз в день подвергается перепадам температур, выходя из теплого помещения на мороз, во-вторых, из-за недостатка солнца у многих развивается дефицит витамина D. Кроме того, боль может появиться, если человек втягивает шею и напрягает плечи из-за холода, добавила фармацевт.

Чтобы облегчить приступ, Ли посоветовала выпить чашку горячего кофе. «Употребление кофеина безопасно и эффективно для человека, который испытывает приступ мигрени», — заверила врач. Помимо этого, напиток помогает другим лекарствам лучше усваиваться, отметила эксперт.

В то же время Ли напомнила, что кофе тоже может стать триггером мигрени и усугубить приступ. Поэтому она рекомендовала при головных болях пить не более 200 миллилитров.

Ранее главный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова раскрыла неожиданную пользу зеленого чая. Она заверила, что регулярное умеренное употребление этого напитка снижает риск развития сахарного диабета, сердечно-сосудистых, онкологических заболеваний и замедляет процессы старения головного мозга, печени и кожи.