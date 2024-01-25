Врач раскрыл необычный способ снизить холестерин

Врач-диетолог Константин Иванов в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» раскрыл необычный способ снизить холестерин и сахар. Выпуск передачи доступен на платформе «Смотрим».

Специалист рассказал, что употребление фиников снижает уровень плохого холестерина. «Есть исследование, абсолютно точное, на предмет того, что финики снижают уровень липопротеинов низкой плотности, то есть этого атерогенного, плохого холестерина», — объяснил Иванов. При этом врач подчеркнул, что употребление сухофрукта не исключает прием лекарств.

Диетолог отметил, что наличие в рационе фиников также снижает уровень сахара в крови. «Причем именно не просто тощаковой глюкозы, но и постпрандиальной глюкозы, когда мы говорим про преддиабет», — пояснил медик. При этом он рекомендовал не есть финики в больших количествах. «Тут немаленький углеводный индекс, надо сказать, у этого продукта, но тем не менее если есть здравый смысл, продукт прекрасный», — заключил врач.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что употребление морской рыбы благодаря содержанию полиненасыщенных жирных кислот омега-3 также снижает уровень плохого холестерина. Медик назвал продукт полезным во всех отношениях.

