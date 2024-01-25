Среда обитания
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17:43, 25 января 2024Среда обитания

Эксперты призвали натирать кран в доме помадой

Защитить сантехнику от налета можно с помощью гигиенической помады

Фото: Lived In Images / Globallookpress.com

Обезопасить сантехнику от загрязнений и налета можно с помощью гигиенической помады. К такому необычному применению косметики призвали эксперты портала «БелНовости».

Специалисты заверили, что, если натирать чистый кран в ванной комнате гигиенической помадой, проблема с известковым налетом и загрязнениями станет менее серьезной — содержащийся в средстве пчелиный воск или вазелин создаст тонкую невидимую пленку, благодаря которой содержащая примеси вода не будет задерживаться на поверхности. За счет этого сантехника в доме долгое время будет оставаться чистой и блестящей. Эксперты отметили, что защитный слой со временем исчезнет, однако, если изредка его обновлять, бороться с известковым налетом станет гораздо проще. Помимо этого, гигиеническая помада поможет защитить металлические изделия от коррозии.

Ранее эксперты назвали способы спасти занавески для душа от плесени.

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      Полина Кислицына
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