Эксперты призвали натирать кран в доме помадой

Защитить сантехнику от налета можно с помощью гигиенической помады

Обезопасить сантехнику от загрязнений и налета можно с помощью гигиенической помады. К такому необычному применению косметики призвали эксперты портала «БелНовости».

Специалисты заверили, что, если натирать чистый кран в ванной комнате гигиенической помадой, проблема с известковым налетом и загрязнениями станет менее серьезной — содержащийся в средстве пчелиный воск или вазелин создаст тонкую невидимую пленку, благодаря которой содержащая примеси вода не будет задерживаться на поверхности. За счет этого сантехника в доме долгое время будет оставаться чистой и блестящей. Эксперты отметили, что защитный слой со временем исчезнет, однако, если изредка его обновлять, бороться с известковым налетом станет гораздо проще. Помимо этого, гигиеническая помада поможет защитить металлические изделия от коррозии.

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