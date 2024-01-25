Эшли Грэм раскритиковала дизайнеров за отказ шить одежду больших размеров

Плюс-сайз-модель Эшли Грэм раскритиковала модную индустрию. Соответствующее интервью на сайте издания People.

По ее словам, многие дизайнеры отказываются шить одежду больших размеров, из-за чего ей приходится самой платить за дополнительные материалы, чтобы у мастеров появилась возможность создать для нее наряд. «В некоторых отношениях ситуация сильно изменилась, а в других просто остановилась. Именно поэтому я не собираюсь прекращать говорить о своем теле и одевать людей, которые носят одежду большого размера, потому что это еще не норма», — высказалась манекенщица.

Кроме того, Грэм объяснила, что модная индустрия не приспособлена для того, чтобы одевать женщин с пышными формами. «Это фэтфобия? У них [дизайнеров] нет способности понять, какова истинная оценка разных типов тел, когда дело касается груди, целлюлита на животе и попе», — возмутилась собеседница издания.

В феврале 2023 года Эшли Грэм снялась топлес и восхитила подписчиков. Тогда знаменитость предстала перед камерой полностью обнаженной. На размещенном кадре она показала несовершенства своего тела, сжав руками жировые складки.