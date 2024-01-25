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10:59, 25 января 2024Мир

Европе указали на низкую обороноспособность и уязвимость без США и НАТО

Politico: Европа не способна защищаться без США и НАТО
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Agnieszka Sadowska / Agencja Wyborcza.pl / Reuters

Европа уязвима и не способна защищаться без помощи со стороны США и НАТО. Об этом сообщает Politico.

«Европа не только не готова к войне, она не готовится к войне», — указал на низкую обороноспособность ЕС старший научный сотрудник немецкого аналитического центра DGAP Бенджамин Таллис.

Как отмечает издание, без США у Европейского союза (ЕС) нет ни военной техники, ни рабочей силы, чтобы противостоять Москве в конфликте высокой интенсивности. «Европейцы не способны защищаться», — констатировал бывший посол США в Польше Дэниел Фрид.

Россия по-прежнему превосходит европейские страны НАТО по количеству танков, артиллерийских систем и самолетов. Без Вашингтона Европа окажется в крайне недостаточно оснащенном состоянии. Кроме того, известно о необходимости повысить доступность и готовность европейских сухопутных войск, а также разобраться с нехваткой рабочей силы в военном секторе.

Ранее лидер правоцентристской Европейской народной партии (ЕНП) Манфред Вебер призвал страны Евросоюза подготовиться в войне без поддержки НАТО и США. По его словам, возвращения Дональда Трампа на пост президента США является потенциальной угрозой для европейской оборонной сферы.

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      Дарья Балацкая
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