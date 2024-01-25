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19:23, 25 января 2024Ценности

Хлои Кардашьян снялась в образе жены мафиози и была обругана в сети

Фото: @khloekardashian

Американская телезвезда Хлои Кардашьян снялась в образе типичной жены мафиози и была обругана в сети. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

39-летняя знаменитость поделилась серией снимков, на которых предстала в бикини люксового бренда Gucci и серой шубе. Кроме того, она надела объемную меховую шапку и черные сапоги. «Настроение жены мафиози», — подписала она фото.

Подписчики не оценили данную съемку, о чем принялись писать в комментариях под постом. «Надеюсь, что этот мех ненастоящий», «Нет, это не для тебя, Хлои», «Что за глупое фото?», «Что вы сделали с ней? Верните Хлои обратно», «Богатые люди любят притворяться», — высказывались они.

Ранее стало известно, что наряды эстетики Mob wife («жена мафиози») стали новым трендом в 2024 году. Данный стиль вдохновлен образами жен мафиози из фильмов, в частности Кармелы Сопрано, Адрианы Ла Серва, Эльвиры Хэнкок, Карен Хилл. Последовательницы модного течения носят шубы, платья с анималистичным принтом и массивные золотые украшения.

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      Мария Винар
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