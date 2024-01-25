Иностранные хостеры не подали заявок для легализации в России

Роскомнадзор не получал заявок от иностранных хостеров для легализации в России

Иностранные хостинг-провайдеры не подали ни одной заявки для включения в реестр Роскомнадзора и, соответственно, легализации в России. Об этом пишет РБК.

О том, что ведомство не получало от зарубежных организаций заявок для регистрации в качестве провайдеров хостинга в реестре, изданию заявил представитель Роскомнадзора.

Отмечается, что, согласно ранее вступившему в силу закону, хостинг-провайдеры должны были зарегистрироваться в реестре до 1 февраля 2024 года. В противном случае начиная с этой даты им будет запрещено оказывать услуги хостинга на территории России. При этом, как уточнил представитель Роскомнадзора, для таких организаций не предусмотрено административной ответственности.

Сегодня в реестре присутствует 266 провайдеров, а 44 заявления рассматриваются, говорится в материале.